На Западе сделали специальный шлем для порно в виртуальной реальности: фото

Естественно, что инженеры никак не могли оставить неохваченной такую громадную аудиторию - любителей порно.

Инженеры, работающие в индустрии гаджетов виртуальной реальности, выпустили прототип шлема, предназначенного специально для просмотра порнофильмов.

Соответствующее сообщение было опубликовано западными специализированными СМИ. Согласно обнародованным данным, в шлем PVR Iris файлы с порнофильмами распространяются между пользователями через блокчейн-систему.

Как обещают разработчики, все покупатели шлема получают бесплатную подписку на два года на порноролики в высоком качестве. Гаджет работает с двумя дисплеями с разрешением 2560 на 1440 пикселей. Кроме того, шлем также поддерживает воспроизведение роликов в высоком разрешении − 6K. Пользователи получат возможность смотреть трансляции в виртуальной реальности и синхронизировать просмотр видеороликов с интерактивными сексуальными игрушками.

Планируется, что в рознице шлем будет стоить 179 долларов США, а первые поставки покупателям начнутся в октябре нынешнего года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что хакеры залили порно в популярную детскую игру.

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