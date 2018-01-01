На Земле обнаружены следы исчезнувшей планеты

Астрономы выдвинули теорию, что размером погибшая планета была с Марс или Меркурий.

В Судане нашли следы взорвавшегося метеорита.

При изучении алмазов, оставшихся после взрыва метеорита над Африкой в 2008 году, астрономы из Франции, Швейцарии и Германии обнаружили следы разрушенной протопланеты.

Всего в Нубийской пустыне в Судане исследователи нашли около 50 осколков астероида ТС3. Впоследствии их объединили в коллекцию Аль-Махата ас-Ситта, пишет Nature Communications.

Изучив химический состав осколков, ученые заключили, что некоторые примеси могли образоваться лишь под сверхвысоким давлением – свыше 20 гигапаскаль. Это свидетельствует о том, что образование кристаллов шло внутри крупного небесного тела.

Астрономы выдвинули теорию, что размером погибшая планета была с Марс или Меркурий. И сформировалась она миллиарды лет тому назад.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили в метеоритах источник жизни на Земли.