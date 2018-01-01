На Землю надвигаются мощные магнитные бури: что делать

Первая буря накроет Землю 1 июня.
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, первая буря будет слабой. Она накроет Землю 1 июня. А вот на следующий день, 2 июня, буря поднимется до уровня G2.
На протяжении трех дней – с 3 по 5 июня включительно – будут ощутимы магнитные колебания.
При слабых магнитных бурях большинство людей не почувствуют особых изменений, однако не исключены плохое настроение, апатия и упадок сил.
При средних показателях больше всего достанется людям с сердечными заболеваниями. Остальные могут страдать от мигреней и бессонницы.
В целом, от магнитных бурь больше всего страдают люди с сердечно-сосудистыми патологиями, психическими расстройствами, повышенным или пониженным уровнем артериального давления, а также вегетососудистой дистонией.
Ранее "Главред" писал о симптомах при магнитных бурях и как помочь себе при магнитных бурях. В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
Читайте наши новости в Facebook