На Землю с МКС вернулись три космонавта, фото

Все операции по приземлению спускаемого аппарата российского космического корабля прошли штатно, утверждают в "Роскосмосе".

На Землю благополучно вернулись члены экипажа "Союз МС-06" Reuters

В среду рано утром, 28 февраля, в степи Казахстана приземлился спускаемый аппарат российского транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-06" с тремя космонавтами, которые были на Международной космической станции

На Землю благополучно вернулись члены экипажа корабля — командир-россиянин Александр Мисуркин, а также американцы Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба, говорится на сайте "Роскосмоса".

"Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно. Самочувствие вернувшихся на Землю членов экипажа хорошее... экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов..., поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по ее дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями", — отмечается в сообщении.

Напомним, "Союз МС-06" находился в составе МКС с 13 сентября 2017 года. Ранее стало известно, что в апреле 2017 года при спуске на поверхность Земли произошла разгерметизация капсулы российского транспортного пилотируемого космического корабля "Союз МС-02", в которой находились три члена экипажа.