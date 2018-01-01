"Начало новых дел, сатанинский лунный день". Астролог сделал прогноз на последние дни мая

В среду есть риск попасть в ловушку к роковым женщинам или мужчинам, предупредил Росс.

Влад Росс сделал астрологический прогноз на 28-31 мая Главред

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что понедельник и вторник — 28-29 мая — лучше всего посвятить началу новых дел, 30 числа — сатанинский лунный день, а 31-го все "будет быстро решаться и находиться".

Первые два дня новой недели "будут одними и самых интересных", рассказал эксперт "Обозревателю".

"Эти дни перед новолунием лучше всего посвятить началу новых дел. Это прекрасное время для масштабных предприятий, для расширения деятельности, экспансии и глобализации", — отметил собеседник.

По его словам, "могут особенно хорошо развиваться международные отношения, заключаться межгосударственные соглашения и договоры". "В эти дни рекомендуется встречаться с иностранцами, укреплять дипломатические отношения, а также решать всякого рода юридические вопросы", — добавил астролог.

В то же время Росс предупредил, что "среда, 30 мая, будет отнюдь не позитивной". "Это будет сатанинский лунный день, Луна без курса. В такие дни повышается восприимчивость к спиртному и наркотикам. Вы можете выпить не так уж много, но опьянеть, как от большой дозы", — заявил Росс.

"Поэтому остерегайтесь одурманивания, в том числе одурманивания недостоверной информацией. Кроме того, вы рискуете попасть в ловушку к роковым женщинам или роковым мужчинам. Поэтому в среду я рекомендую никому не доверять и быть очень осторожным", — сказал он.

"В четверг, 31 мая, планета Меркурий входит в созвездие Близнецы и располагается в хорошем аспекте к Марсу. По этой причине в этот день все будет быстро решаться и находиться", — добавил эксперт.

Ранее Влад Росс сделал прогноз для всех знаков Зодиака на май 2018 года — звезды сулят удачный месяц Девам, Близнецам, Рыбам, Стрельцам, а Тельцам, Скорпионам, Водолеям и Львам эксперт обещает не самый лучший период.

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