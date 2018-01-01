Началось кровавое лунное затмение 27 июля-2018. Онлайн-трансляция

Полностью завершится весь процесс в 02:28.
Лунное затмение 27 июля-2018: время
Начиная с 20:14 по киевскому времени спутник Земли постепенно скрывается за тенью Земли, полное же затмение наступит в 22:30 по Киеву. Именно в это время станет Луна красной.
Полностью завершится весь процесс в 02:28.
Лунное затмение 27 июля-2018: как наблюдать
Для этого не нужно дополнительное оборудование – его можно увидеть невооруженным глазом (при отсутствии облачности в вашем регионе, разумеется).
Кровавое лунное затмение: приметы
Есть приметы, по которым в период лунных затмений не стоит:
Подробнее читайте в материале Кровавое лунное затмение 27 июля-2018: приметы.
Лунное затмение 27 июля-2018: влияние на знаки Зодиака
Воспользоваться влиянием затмения для того, чтобы изменить свою судьбу успеет практически все.
Влияние лунное затмение 27 июля-2018 окажет на все без исключения знаки Зодиака, но в особой зоне риска оказались Тельцы, Львы, Скорпионы и Водолей. Подробнее читайте в нашем материале Кровавое лунное затмение 27 июля-2018: чем грозит каждому из знаков Зодиака.
Больше читайте в нашем материале Кровавое лунное затмение 27 июля-2018: все, что нужно знать. Видео.
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