"Надо меньше пить". В США ученые нашли новую опасность алкоголя

Как считают американские исследователи, всем любителям "поддать" стоит делать это как можно реже.

Употребление алкогольных напитков УНИАН

В США группа ученых из Нью-Йоркского университета установила, что регулярное и неумеренное употребление спиртных напитков способствует росту неблагоприятной и патогенной микрофлоры во рту.

Соответствующее сообщение было опубликовано на специализированном портале MedicalXpress.

Согласно данным исследователей, из-за микрофлоры затем повышается риск болезни десен, некоторых видов онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Всего в исследовании принимали участие 1044 человека в возрасте 55-78 лет, у которых были взяты образцы из ротовой полости. Ученые сравнивали видовой состав бактерий у 270 трезвенников, 614 умеренно употребляющих и 160 регулярно употребляющих. Выяснилось, что спиртное провоцировало изменение микрофлоры, в результате чего увеличивалось количество бактерий видов Bacteroidales, Actinomyces и Neisseria. Одновременно с этим уменьшалось количество Lactobacillales, предотвращающих развитие некоторых опасных заболеваний. При этом степень изменений зависит от регулярности употребления спиртных напитков.

Как сообщают медики, бактерии Bacteroidales вызывают различные воспалительные и гнойные заболевания, а также провоцируют развитие злокачественных опухолей. Актиномицеты приводят к актиномикозу и эндокардиту. Neisseria включает в себя, помимо всего прочего, возбудителей гонореи и менингита.

Напомним, ранее ученые выявили дозу алкоголя, которая увеличивает риск смертности в будущем.

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