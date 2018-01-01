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NASA опубликовала первое фото, сделанное телескопом-"охотником за планетами"

Сегодня, 09:39

На данный момент космический аппарат работает еще в тестовом режиме.

телескоп ТЕСС
телескоп TESS Reuters
Космический телескоп TESS, запущенный в безвоздушное пространство в апреле 2018-го, прислал на Землю первую фотографию.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы NASA. Согласно обнародованным данным, на фото можно заметить более 200 тысяч звезд и небесных тел.

Специалисты NASA подчеркнули, что данный снимок является тестовым. Следующий, уже в хорошем качестве и цветной, будет обнародован в июне.

Кроме того, в центре тестового снимка с двухсекундной выдержкой было отражено созвездие Центавр, в правой верхней части четко виден край туманности Угольный Мешок, а слева внизу хорошо заметна яркая звезда Хадар - одиннадцатая по яркости на небе.

телескоп ТЕСС 2
Пресловутый снимок NASA

Напомним, ранее сообщалось о том, что легендарный телескоп Hubble могут превратить в первый музей на орбите.

 

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Теги:  
NASA, телескоп TESS, фотография, звезды, небесные тела
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