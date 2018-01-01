NASA показало фото пейзажей космоса, сделанное в миллиардах километров от Земли

Станция New Horizons побила рекорд по дальности полета, установленный в 1990-м году зондом Voyadger.
Межпланетная станция New Horizons сфотографировала космические объекты с рекордно удаленной от Земли точки.
Такая информация опубликована в разделе миссии на сайте NASA.
К слову, New Horizons была запущена NASA двенадцать лет назад ради изучения Плутона. Аппарат улетел с Земли с самой большой изо всех космических аппаратов скоростью - 16,26 километра в секунду на момент выключения двигателей.
Напомним, ранее сообщалось о том, что телескоп NASA масштабно показал туманность Ориона.