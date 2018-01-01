NASA показало зонд, который пролетит возле Солнце (видео)

Планируется, что космический зонд достигнет рекордного расстояния - 6,1 млн км от поверхности Солнца и внешней атмосферы звезды.

Главная "фишка" зонда - это специальный защитный экран фото: NASA

Североамериканское космическое агентство (NASA) анонсировало запуск одного из своих проектов - зонда Parker, цель которого - максимально близко подойти к поверхности Солнца.

Планируется, что космический зонд достигнет рекордного расстояния - 6,1 млн км от поверхности Солнца и внешней атмосферы звезды, так называемой солнечной короны, сообщает Science Alert.

"Корона, через которую полетит Parker Solar Probe, имеет чрезвычайно высокую температуру, но очень низкую плотность. Подумайте о разнице между тем, как положить руку в горячую духовку или в кастрюлю с кипящей водой. В духовке ваша рука сможет выдержать гораздо более высокие температуры, поскольку там ниже плотность пространства. Аналогично этому происходит и на Солнце - корона менее плотная, поэтому космический аппарат взаимодействует с меньшим количеством частиц и не получает огромного количества тепла", - сказала инженер Сюзанна Дарлинг.

В рамках данной миссии планируется изучить механизм возникновения так называемого "солнечного ветра", - потока ионизированных частиц, которые выбрасываются из короны Солнца в космическое пространство со скоростью 300-1200 км/с. Данные частицы могут смешиваться с магнитным полем Земли и вызывать геомагнитные бури.

Главная "фишка" зонда - это специальный защитный экран, который и должен позволить ему работать в условиях внешней атмосферы Солнца. По прогнозам ученых, экран раскалится до 1371,11°С, в то время как температура зонда составит не более 29,4°С.

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