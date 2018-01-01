NASA воспользуется ракетой Илона Маска для сложного эксперимента: подробности

Благодаря своей конструкции, Falcon Heavy способна вывести в космос 64 тонны полезного груза.

Запуск ракеты Falcon Нeavy Reuters

В начале лета нынешнего с помощью ракеты-носителя Falcon Нeavy компании SpaceX будет выведен в космос груз с атомными часами агентства NASA.

Такое сообщение опубликовали западные СМИ.

Сообщается, что Falcon Heavy способна вывести в космос 64 тонны груза далеко за пределы земной орбиты – туда, где дрейфует МКС и находятся большинство спутников нашей планеты.

Во время июньского запуска ракеты на ее борту будут атомные часы, которые сделают невозможными искривления космической навигации – соответственно, межпланетные перелеты станут гораздо более простыми.

К слову, на данный момент часы проходят испытания в калифорнийской лаборатории NASA.

Напомним, ранее основатель SpaceX Илон Маск рассказал о том, сколько стоила разработка ракеты Falcon Heavy.