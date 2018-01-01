Назван самый мощный в мире смартфон

Телефона Nubia Z19 по своей вычислительной мощности превзошел iPhone X и Galaxy S9.

Многочисленные тестирования телефона Nubia Z19 показали, что смартфон завоевал звание самого мощного в мире мобильного устройства, которое по своей вычислительной мощности превзошло iPhone X и Samsung Galaxy S9.

Смартфон Nubia Z19 с модельным номером NX606J оснащен 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой 2,8 ГГц, графическим ускорителем Adreno 630, 6 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти, а также безрамочным экраном с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2160 на 1080 пикселей (Full HD+). При тестировании в бенчмарке AuTuTu этот аппарат набрал 271 674 балла, то есть больше всех мобильных устройств, сообщает akket.com.

Это прототип смартфона Nubia Z19, а не окончательный вариант мобильного устройства. На это указывает то, что новинка оснащена всего 6 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной флеш-памяти, что совершенно навяжется с идеологией этого производителя, согласно которой нужно использовать самые продвинутые на рынке "железки".

По предварительным данным, когда этот аппарат поступит в продажу, купить его можно будет в версиях с 8/128 ГБ и 10/256 ГБ памяти.

Известно, что Nubia Z19 оснащен безрамочным экраном с вырезом в верхней части, аналогичным таковому в Essential Phone. На задней крышке телефона нашлось место для двойной основной камеры с горизонтальным расположением и сканера отпечатков пальцев. Новинка должна стать самым мощным в мире мобильным устройством, если, конечно, флагман OnePlus 6 не сможет обойти этот аппарат.

Напомним, американский журнал Time назвал 25 лучших изобретений 2017 года, в частности, в список вошли новинка корпорации Apple — iPhone X, "умные" очки и робот-ассистент Jibo, говорится на его сайте.