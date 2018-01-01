Назван средний срок использования устройств Apple

Для расчетов использована информация, представленная корпорацией Apple.

Устройства Apple используют чуть более 4-х лет Reuters

Чуть более четырех лет составляет средний срок использования устройств от Apple , посчитали эксперты аналитической компании Asymco.

Для расчетов они использовали информацию, представленную корпорацией Apple. На данный момент компания продала по всему миру 2,05 миллиардов смартфонов и компьютеров. При этом 750 миллионов устройств больше не используются, пишет Business Insider.

Такое количество проданных устройств, отмечается в исследовании, было накоплено в третьем квартале 2013 года, от которого нас отделяет четыре года и три месяца. Это, по мнению экспертов, является средним сроком использования продуктов компании.

Эксперты замечают, что пользователи iPhone и Mac склонны пользоваться своими устройствами все более продолжительное время. Так, в 2008 году этот показатель не превышал полутора лет.

Напомним, ранее стали известны сроки премьеры трех новых iPhone.