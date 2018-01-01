Названы самые депрессивные знаки Зодиака

Рак, Лев, Дева, Телец и Рыбы больше других подвержены депрессии.

Рак - самый депрессивный знак sobakidendy-news.ru

Астрологи связывают склонность к депрессивному состоянию у людей в зависимости от их знака Зодиака.

Самым депрессивным знаком специалисты называют Раков. Представители этого знака очень тяжело переносят семейные неурядицы и всегда готовы прийти на помощь близкому человеку, оказавшемуся в беде. А вот когда плохо им, они закрываются от всего мира и в одиночестве переносят все страдания.

Львы занимают второе место Львы в списке любителей впадать в депрессию. Они склонны расстраиваться и ненавидеть весь мир, если что-то идет не так, как бы им этого хотелось. Лидеры по своей натуре, они плохо переносят неуважение других людей. Для них важно быть лучшими во всем, и когда этого не происходит, на них нападает отчаяние. Львы редко делятся своими проблемами с окружающими, стараясь самостоятельно найти к ним решение. Депрессии у этого знака бывают затяжными и иногда, даже когда всё вроде бы хорошо, могут случаться рецидивы.

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"Бронзу" самого депрессивного знака получает Дева. Они могут впасть в депрессию из-за неразрешенных дел. Проблемы на работе, обязательства, которые они не могут выполнить, неразбериха и подвешенное состояние – всё это просто сводит их с ума. Представители этого знака зодиака любят размеренность и покой. В их жизни всё должно идти по четкому плану. Если что-то выбивает из колеи – их мир рушится, а настроение находится на нуле.

Тельцы также попали в пятеркузнаков, подверженных депрессии. Представители этого знака чаще всего страдают из-за того, что разочаровываются в себе и своих силах. Основные причины такого состояния – проблемы на любовном фронте. Из-за этого Тельцы становятся мрачными и необщительными, могут пристраститься к алкоголю, пытаясь таким образом заглушить внутреннюю боль. Иногда, наоборот, представители этого знака стараются доказать всем окружающим, что у них все прекрасно, но выглядит это странно и наиграно.

Рыбы попали в хит-парад депрессивных знаков из-за того, что по своей натуре они меланхоличны. Рыбы часто находят проблемы там, где их нет на самом деле, этим усложняя свою жизнь. Представители этого знака зодиака всё слишком близко принимают к сердцу, часто расстраиваются по пустякам. Немного оптимизма и терпения, и любая депрессия пройдет стороной.

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