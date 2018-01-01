Названы самые неблагодарные знаки Зодиака

При общении с представителями этих знаков нужно соблюдать спокойствие и быть бдительным.

Какие знаки Зодиака самые неблагодарные. rabstol.net

Неблагодарные люди встречаются среди представителей абсолютно всех знаков Зодиака . Но астрологи убеждены, что некоторые знаки особо неблагодарны.

В топ-3 неблагодарных знака вошли Весы, Лев и Козерог, пишет Обозреватель.

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Весы

Весы зачастую смотрят на окружающих свысока, рассматривая остальных людей как средство достижения цели, а все заслуги приписывая себе как организаторам "проекта".

Самое сложное при общении с представителями данного знака – соблюдать спокойствие и постараться не слишком рьяно отстаивать "справедливость".

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Лев

Львы эгоистичны и забывают о людях, как только те выполнили свой "долг" и помогли им с решением проблемы. Хотя до этого могли буквально осаждать с требованиями и просьбами помочь.

Поставить зарвавшего представителя знака на место может лишь обоснованная критика со стороны "пострадавшего". Пусть и со временем, он, скорей всего, он поймет, что был не прав.

Козерог

Козерог буквально коллекционирует информацию, способную помочь ему в достижении цели. Любой секрет для него – либо средство для достижения своей цели, либо "разменная монета" в переговорах с третьим лицом.

Общаясь с Козерогами, будьте осторожны и расчетливы. При этом астрологи настоятельно рекомендуют разделять любые отношения – рабочие, дружеские любовные – чтобы сэкономить собственные нервы.

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Ранее были названы суперсилы каждого знака Зодиака. У каждого представителя есть свои суперспособности, которые помогают им добиваться поставленных целей.

Кроме того, астрологи назвали самые мстительные знаки Зодиака. В частности, люди, рожденные под знаком Скорпион, жестоки и просто невыносимы в своей злости.

Также названы самые жадные знаки Зодиака. К примеру, люди, рожденные под знаком Весы, ценят и поддерживают все доходные проекты, знакомства.

Определены и самые милые знаки Зодиака. Так, люди, рожденные под знаком Овен, могут зарядить положительной энергией всех, кто окажется рядом с ними.

Также названы самые умные знаки Зодиака. В топ-3 самых интеллектуальных знаков попали Близнецы, Девы и Водолеи.

Кроме того, астрологи назвали самые страстные знаки Зодиака. К примеру, Стрельцы имеют много сексуальной энергии, единственная их проблема — выбор.

Также названы самые злые знаки Зодиака. В частности, люди, рожденные под знаком Рак, очень редко прощают.

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