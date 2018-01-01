Названы самые сексуально раскованные знаки зодиака

Астрологи нашли связь между знаками зодиака по восточному гороскопу и их сексуальной активностью.
Мужчины
Он умеет делать комплименты и произносит их совершенно искренне. Женщины, общаясь с ним, чувствуют себя молодыми и красивыми, особенно женщины-Водолеи и женщины-Стрельцы. Как правило, он не оставляет своих возлюбленных несчастными и обиженными. Его характеризует любовь к полной личной свободе, самостоятельности и независимости, а также полное нежелание подчинять себя общепринятым нормам. Обладая широким кругом интересов, в компании он обычно бывает веселым и остроумным. Его цель – познавать и давать наслаждение и счастье.
Максимальная совместимость: Рак, Лев, Весы и Козерог
Выбрав себе одну партнершу, Козероги не растрачивают себя на увлечение другими женщинами – по крайней мере, до тех пор, пока его все устраивает в интимных отношениях. Амплитуда впечатлений Козерога огромна, а сексуальная техника непревзойденная. Это гроссмейстер секса - когда ему не лень. И все же стоит помнить, что Козероги относятся к женщинам, с которыми спят, только как к сексуальным объектам, временным спутникам в жизни.
Максимальная совместимость: Телец, Рак, Дева, Скорпион, Овен, Лев, Весы, Стрелец
Несмотря на то, что количественное отношение к сексу ему чуждо, хотя жизненный путь Тельца отмечен обилием любовных приключений и, главное, их качеством – нередко случается, что после проведенной ночи с Рыбой женщина влюбляется в него без оглядки, особенно это касается женщинам под знаком Стрельца и Водолея. Благодаря своему богатому воображению, Рыбы любят смелые эксперименты и позы, которым позавидует даже "Кама сутра". Женщины еще долго помнят проведенным с ним ночи и нередко идеализируют Рыбу.
Максимальная совместимость: Овен, Рак, Скорпион, Рыбы
Женщины
У нее очень чувствительное тело, особенно грудь, нижняя часть спины и внутренняя поверхность бедер. Женщины под этим знаком легче всего достигают оргазма и становятся превосходными партнершами для тех, кого интересует с ними только секс. Раки редко бывают неверными супругами, в отличие от Стрельцов или Скорпионов.
Максимальная совместимость: Телец, Дева, Скорпион, Рыбы
В отличие от женщин-Стрельцов, которые часто не уделяют должного внимания к сексуальному партнеру, Девы стараются максимально удовлетворить партнера. Слабостью Девы является повышенная влюбчивость – несмотря на умение контролировать свои эмоции, она острее других переносит одиночество, обожая внимание и близость со своим партнером. Может быть одновременно превосходной женой, любовницей, матерью и хозяйкой. Дева не любит мужчин-ловеласов и "пикаперов", она ценит настоящих завоевателей. Счастлив тот, кто любит ее и добивается взаимности.
Максимальная совместимость: Телец, Рак, Дева, Скорпион
При этом нередко Козерогу нравятся партнеры младшее ее самой. Среди претендентов на ее руку предпочтение отдается обладателям толстого кошелька и имеющим солидное положение в обществе. В отношениях с партнером кокетлива, но чрезмерная влюбчивость препятствуют ее счастью. Сексуальность и чувственность Козерога часто остаются неудовлетворенными. Под влиянием страсти рано выходит замуж, еще до того, как сумеет понять и познать себя. Агрессивна и ревнива, не выносит этих черт у своего партнера.
Максимальная совместимость: Овен, Рак, Скорпион, Рыбы
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