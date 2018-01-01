Названы самые страстные знаки Зодиака

Стрельцы имеют много сексуальной энергии, единственная их проблема — выбор.

Самыми страстными являются женщины, рожденные под тремя знаками Зодиака http://golbis.com

Самыми страстными из 12 знаков Зодиака являются женщины, рожденные под двумя огненными — Лев и Стрелец, а также одним воздушным — Близнецы.

Женщины-"львицы", Стрельцы и Близнецы не могут представить свою жизнь без страсти и ярких впечатлений, пишет "Обозреватель".

Издание отметило, что Львы любят комплименты, именно они распаляют в них страсть и желание отблагодарить своего возлюбленного.

В то же время они очень требовательны и умеют отличить наигранное внимание от неподдельной эмоции. Женщины-Львы считают секс одним из проявлений любви, поэтому завязывать серьезные отношения они могут только с теми, к кому испытывают сильные чувства.

Стрельцы имеют много сексуальной энергии, они знают, как доставить мужчине удовольствие, но их ненасытность может изрядно испугать партнера. Представительницы этого знака уверены в себе, единственная их проблема — выбор, переборчивость может привести к тому, что чары долгое время будут расходоваться впустую.

Близнецам присуща двуликость, которая позволяет им примерять разные образы и дарить совершенно разнообразные эмоции. Страсть — одна из стихий "близняшек", их сможет завоевать только тот мужчина, который убедит в том, что он лучший.

Ранее астролог Влад Росс сделал прогноз для всех знаков Зодиака на май 2018 года — звезды сулят удачный месяц Девам, Близнецам, Рыбам, Стрельцам, а Тельцам, Скорпионам, Водолеям и Львам эксперт обещает не самый лучший период.

Читайте наши новости в Facebook