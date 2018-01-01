Названы самые злые знаки Зодиака

Люди, рожденные под знаком Рак, очень редко прощают.

Самыми злыми являются три знака Зодиака

Самыми злыми из 12 знаков Зодиака являются два водных — Скорпион и Рак, а также один огненный — Овен.

Людям, родившимся под этими знаками, чаще всего приписывают вспышки злости, пишет "Обозреватель".

Издание отметило, что Скорпионы любят выпускать свой гнев на волю, в моменты ярости их не остановить.

Овны имеют упрямый характер, что делает их одними из злейших представителей знаков Зодиака. Когда люди, рожденные под этим знаком заводятся, то никого не слышат.

Раки очень ревнивы и вспыльчивы, они злопамятны и очень редко прощают. Каждый раз, когда кто-то пытаетесь оправдаться, они рассматривают это как подтверждение вины.

Ранее астролог Влад Росс сделал прогноз для всех знаков Зодиака на май 2018 года — звезды сулят удачный месяц Девам, Близнецам, Рыбам, Стрельцам, а Тельцам, Скорпионам, Водолеям и Львам эксперт обещает не самый лучший период.

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