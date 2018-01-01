Названы знаки Зодиака, которые не стремятся быть в отношениях

Людей, рожденных под знаком Стрелец, устраивают встречи без взаимных обязательств.
Людей, родившихся под этими знаками, обязательства могут несколько пугать, либо же им просто неплохо быть без пары, говорится на Flytothesky.ru.
Овны веселые, предприимчивые и очень интересные люди, с одной стороны, а с другой — чрезмерно импульсивны и эмоциональны.
Представители этого знака выходят из себя и теряют самообладание, если не получают то, чего хотят, а это может серьезно озадачить, напугать или даже оттолкнуть от них партнера.
Тельцы решительны и это качество делает их негибкими, они не прогнутся и не пойдут на компромисс. Родившиеся под этим знаком люди способны быть чуткими и сострадательными, но, тем не менее, отношения с ними редко бывают простыми и спокойными.
Близнецы не хотят крепко привязываться и привыкать к другому человеку, поскольку всегда ждут появления лучшего варианта. Их невозможно "запереть в клетке", даже после длительных отношений или брака они могут проснуться как-то утром и безумно захотеть снова стать свободными.
Стрельцы в первые дни отношений быстро очаровывают своей яркостью, веселостью и общительностью, но их больше устраивает дружба или встречи без взаимных обязательств. Представители этого знака не хотят работать над отношениями, не терпят ограничения свободы.
Рыбы иногда уходят в себя и думают, что вообще не заслуживают здоровых и счастливых отношений, в такие моменты игнорируют партнера, что обычно и разрушает связь. Они постоянно дают людям второй шанс, но партнер этого может и не захотеть, поскольку довольно болезненно сначала сходиться, а потом, возможно, снова переживать разрыв.
Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на июнь 2018 года, назвал счастливчиков и неудачников первого месяца лета. Ознакомиться с прогнозом для каждого из знаков Зодиака можно здесь.
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