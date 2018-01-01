Ученые предупредили женщин об опасности симуляции оргазма

Имитация удовольствия в постели может серьезно навредить отношениям.

Американские ученые предостерегают представительниц прекрасного пола от имитации оргазма в постели с мужчинами, так как это может серьезно повлиять на отношения в будущем.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на исследование, посвященное 1683 гетеросексуальным новобрачным, опубликованное в Журнале сексуальной медицины, исследователи из Университета Бригама Янга в США обнаружили, что 43% мужей "ошибочно оценивали частоту кульминаций у своих жен".

Исследование показало, что мужчины постоянно испытывали оргазм в 87% случаях секса, тогда как показатель женщин был всего 49% - однако 25% мужчин считали, что их жены испытывают оргазм чаще.

Другое исследование, целью которого было изучение притворства женщин в постели, выявило в мотивах симуляции четыре фактора: завершение сексуального контакта, и самое распространенное - боязнь причинить партнеру душевные переживания.

"Если начать симулировать оргазм, то дальше, вероятно, можно посчитать продолжать притворство, что приводит к провалу коммуникации на тему того, что приносит приятные ощущения, а что нет. Партнерша может размышлять так: "Я не могу сказать ему, что я не испытала оргазмов и ему надо вести себя немного по-другому", и мужчина будет думать, что его женщина удовлетворена и не нужно ничего менять", - предостерегла женщин психотерапевт Кейт Мойл.

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Исследователи также обнаружили, что 17% мужей недооценивали силу наслаждения у своих жен. Причиной специалисты называют тот фактор, что порнография изображает женский оргазм громким и очевидным, тогда как женщины не всегда реагируют подобным образом.

"Если у вашей жены оргазм, но она не проявляет это в форме, которую вы могли видеть в интернет-порно, то вы запутаетесь или недооцените степень наслаждения", - пояснила Мойл.

Открытое общение идеально с самого начала отношений, отмечает Мойл, но что делать, если женщина притворялась в течении месяцев или лет?

"Лучшее время для того, чтобы поговорить о сексе - не во время секса. Общение вести лучше в позитивном ключе, а не в критическом: Общение в выражениях "Я бы хотела, чтобы мы попробовали делать что-то иначе" лучше, чем "Когда мы занимаемся сексом, ты меня не удовлетворяешь". Это станет настоящим подарком для вас обоих и ваших отношений", - резюмировала Мойл.

Ранее ученые рассказали, в какой момент отношений паре лучше всего заняться сексом. Ученые установили, мужчины, которые желают долгих отношений/брака, очень склонны и обожают процесс ухаживания.

Напомним, ученые объяснили женщинам, почему лучше заниматься сексом в носках. Согретые конечности позволяют крови быстрее и лучше циркулировать по всем системам организма.

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