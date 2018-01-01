"Не умеют жалеть". Названы самые жестокие знаки Зодиака

Люди, рожденные под знаком Рыбы, в гневе жестоко расправятся с оппонентом.

Три знака Зодиака являются самыми жестокими rabstol.net

Из 12 знаков Зодиака три — воздушный, огненный и водный — Весы, Стрелец и Рыбы соответственно, являются самыми жестокими.

Характер человека, в частности, формируется под влиянием звезд, пишет "Обозреватель".

По данным издания, Весы злобные, зачастую — мстительные, подлые и совершенно не умеют жалеть людей.

Представители этого знака весьма двуличны, поэтому связи с ними могут быть особенно опасными. Не стоит никогда переходите им дорогу, поскольку негативные последствия могут "догнать" даже спустя несколько лет.

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Стрельцам присуща хладнокровность и резкость, они могут обидеть, публично унизить и буквально растоптать того, кто им не понравился. В то же время родившиеся под этим знаком люди честные и не будут устраивать подлянки за спиной.

Рыбы могут быть и самыми добрыми, и бессердечными — все зависит от того, как они относятся к конкретному человеку. В гневе представители этого знака жестоко расправятся с оппонентом, но если они испытывают симпатию к человеку, то тогда никогда не дадут его в обиду. Рыбы способны действовать скрытно.

Ранее астролог Влад Росс рассказал "Главреду" подробный прогноз для каждого знака Зодиака на июль 2018 года. Эксперт подчеркнул, что очень благоприятный период ждет Раков. Ознакомиться с прогнозом астролога можно здесь.

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