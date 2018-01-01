Небесное волшебство. В NASA показали яркий снимок встречи полярного сияния и рассвета

Снимок сделал с борта МКС астронавт Рики Арнольд.

Встреча полярного сияния и рассвета фото: NASA

Опубликован снимок, на котором можно одновременно увидеть полярное сияние и рассвет над Южным полюсом Земли

Снимок сделал с борта МКС астронавт Рики Арнольд, сообщается на сайте американского космического агентства NASA.

"Рассвет вторгается на вечеринку полярного сияния над Южным полюсом", — написал Арнольд.

Полярное сияние появляется в результате столкновения заряженных частиц солнечного ветра с верхними слоями атмосферы Земли. Как правило, подобное явление наблюдается в полярных регионах планеты.

Напомним, ранее в NASA испытали нового робота для изучения Марса.