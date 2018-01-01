Небо переливалось цветами. В Норвегии запечатлели красочное северное сияние: видео

Северное сияние назвали Аврора Бореалис.

В Норвегии запечатлели красочное северное сияние Скриншот

В норвежской обсерватории, находящейся в городе Сенья, запечатлели на видео северное сияние , которое назвали Аврора Бореалис.

Все самые яркие моменты соединили в минутном видео, на котором видно, как небо переливается синими, зелеными, желтыми цветами. Также обсерватория вела прямую трансляцию северного сияния в Facebook, поэтому все желающие могли наблюдать за необычным атмосферным явлением в прямом эфире.

Такие разноцветные переливания в небе происходят вследствие взаимодействия магнитосферы Земли с заряжёнными частицами солнечного ветра.

Напомним, ранее японские ученые впервые показали, как создается северное сияние.