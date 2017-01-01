Неостановивимый прогресс. В Японии открыли кафе, в котором кофе готовят роботы

Страна Восходящего Солнца отличилась очередной технической новинкой в сфере общепита.

В Японии открыли первое кафе, где готовкой и разливом кофе занимаются сразу несколько роботов.

Для того, чтобы приобрести в заведении напиток, клиентам сначала необходимо оплатить его в специальном специальном автомате, сообщает "ТСН". Затем нужно использовать чек с QR-кодом, чтобы забрать кофе.

Один робот может приготовить до пяти чашек кофе. На каждую он в среднем тратит по четыре минуты. Стоит кофе от роботов три доллара.

Собственники кафе надеются, что искусственные работники помогут не только снизить себестоимость продаваемого напитка, но и решить извечную проблему с нехваткой персонала.

Напомним, ранее сообщалось о том, что новейший робот "завис" после вопроса о коррупции в Украине.