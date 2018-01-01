НЛО преследовал военный самолет в небе над США, опубликовано видео

Сначала объект серьезно отставал от авиалайнера, однако затем резко увеличил скорость.
Оператор заметил, что сначала объект серьезно отставал от авиалайнера, однако затем резко увеличил скорость, поравнялся с самолетом, а потом обогнал и наконец исчез в бескрайних синих просторах.
Стоит также добавить, что через некоторое время в поле зрения изумленного оператора появились три истребителя и военный вертолет, которые явно спешили догнать неопознанный объект.
Напомним, ранее сообщалось, что в небе над Бостоном засекли гигантский НЛО.