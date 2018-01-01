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НЛО преследовал военный самолет в небе над США, опубликовано видео

Сегодня, 00:40

Сначала объект серьезно отставал от авиалайнера, однако затем резко увеличил скорость.

kljdsoiw
Скриншот
В США житель Линкольна заснял в небе неопознанный летающий объект, который двигался за авиалайнером.

Оператор заметил, что сначала объект серьезно отставал от авиалайнера, однако затем резко увеличил скорость, поравнялся с самолетом, а потом обогнал и наконец исчез в бескрайних синих просторах.

Стоит также добавить, что через некоторое время в поле зрения изумленного оператора появились три истребителя и военный вертолет, которые явно спешили догнать неопознанный объект.

Напомним, ранее сообщалось, что в небе над Бостоном засекли гигантский НЛО.
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НЛО, самолет, США
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