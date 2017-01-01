Новейший робот "завис" после вопроса о коррупции в Украине - нардеп

Сейчас работу андроида демонстрируют посетителям экономического форума в Давосе.

Робот-андроид София Bird In Flight

У известного во всем мире новейшего робота-андроида по имени София начались проблемы в работе синтетического мозга после вопроса о том, как лучше всего побороть коррупцию в Украине.

Такое на своей странице в социальной сети Facebook написала депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Алена Шкрум.

"У наиболее развитого работа в мире госпожи Софии после вопроса: "Что делать с коррупцией (в Украине)" - сломался скрипт и подвисает процессор. Подтвердить может Алексей Мушак (нардеп от "БПП" - ред.), который имел удовольствие присутствовать на этой дискуссии в "Украинскому доме" в Давосе", - написала Шкрум.

Напомним, ранее сообщалось о том, в Китае робот сдал экзамен и получил лицензию на врачебную практику.