Отель в космосе: ученые показали первую орбитальную люксовую гостиницу

Проект планируют запустить в 2021 году.

Объем жилых помещений будет всего 160 кубических метров Фото: Orion Span

На конференции Space 2.0 в Сан-Хосе, США, ученые представили проект космической станции "Aurora", разработанной компанией Orion Span. Это орбитальный отель, который нацелен на зарабатывание денег с самой малочисленной, но самой состоятельной категории клиентов, находящихся в поиске новых ощущений.

Официально пребывание на орбите в люксовом отеле "со всеми удобствами" 12 дней обойдется в 9,5 миллионов долларов, или же 791,666 тысяч долларов за ночь.

"Мы не продаем эквивалент "эй, давай пойдем на пляж". Мы продаем опыт быть космонавтом. Есть люди, которые мечтают заплатить за это", - отметили ученые на конференции.

12-дневный визит на станцию будет включать в себя обширную экскурсию и несколько научных демонстраций, а перед тем как оказаться на борту космического отеля, постояльцы должны будут пройти трехмесячный курс обучения на объекте Orion Span в Хьюстоне.

При этом сама станция будет собираться из отдельных модулей прямо на орбите, а объем жилых помещений будет всего 160 кубических метров. Эксперты отмечают, что контролировать жизнь постояльцев на борту отеля, вероятнее всего, будут действующие астронавты.

Интерьер отеля Фото: Orion Span

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