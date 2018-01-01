"Печальная новость": Супрун объяснила, как сладкое влияет на работу мозга

Для поддержания здоровья мозга и всего организма в целом, нужно питаться сбалансировано.

Как сладкое влияет на работу мозга. 1zoom.ru

исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины

"Разрушительница мифов" и Ульяна Супрун обнародовала новую порцию "истины".

На этот раз глава Минздрава рассказала о влиянии сладкого на работу человеческого мозга. По ее словам, для мозговой активности лучше не шоколадки, конфеты и пирожные – а как раз наоборот сокращение калорий и бег на длинные дистанции.

По ее словам, мозг действительно "питается" исключительно глюкозой и кетонами, созданными печенью из жиров, однако "это нельзя считать лицензией на сладости и жирную пищу".

У себя в Facebook Супрун написала, что тело человека постоянный уровень глюкозы поддерживает вполне себе самостоятельно – благодаря гормонам. А тортики тут ни при чем, так как избыток сладкого из крови быстро изымается и, соответственно, к нейронам не попадает.

"Вместо этого ограничение калорий и занятия спортом еще и как "запускают" работу мозга. Они способствуют образованию так называемого нейротрофного фактора мозга (brain-derived neurotrophic factor, BDNF), что способствует выживанию нейронов и их взаимодействию – а значит, обучению и памяти", – пояснила глава МОЗ.

Поэтому для поддержания здоровья мозга и всего организма в целом, нужно питаться разнообразно, сбалансировано, избегая сладкого и жирного, а также быть физически активными и достаточно отдыхать.

Ранее Супрун объяснила, почему при боли в горле можно не отказываться от мороженого. Замороженные фруктовые соки помогают успокоить воспаление, отметила и.о. министра здравоохранения.

Также Супрун, опираясь на сведения врача, назвала ряд мифов о боли в спине. По ее словам, в частности, неправдой является необходимость лечиться хондропротекторами, уколами и капельницами.

Кроме того, и.о. главы Минздрава развенчала миф о гормональной контрацепции, а также рассказала, чем опасны для здоровья смартфоны и планшеты.

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