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"По следам Оптимуса Прайма". В Японии сделали "автомобильного" робота-трансформера: радио

Сегодня, 14:03

Сумрачные гении из Страны Восходящего Солнца отличились новым невероятным изобретением.

Робот
Скриншот из видео
 Японские инженеры закончили постройку робота J-deite RIDE, способного превращаться в двухместный автомобиль за 60 секунд.

Соответствующее сообщение в пятницу, 27 апреля, опубликовал портал "ТСН"

В высоту робот-трансформер достигает около четырех метров, может двигаться на двух ногах. Через час он преодолевает всего 100 метров. Зато после того, как робот превращается в авто, разогнаться может до 60 километров в час.

Робот 2
Скриншот из видео

Управлять J-deite RIDE можно с помощью пульта, а также из кабины, где помещается двое пассажиров.

Напомним, ранее в Японии создали робота, способного заниматься сексом лучше человека.

 

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Теги:  
Япония, робот, инженеры, трансформеры, автомобиль
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