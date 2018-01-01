Подарок меломанам. YouTube запускает новый музыкальный сервис

YouTube Music получит отдельное мобильное приложение и десктопный плеер.

Новый сервис YouTube упростит процесс ориентации в мире музыки woman.ua

Компания YouTube заявила о запуске музыкального сервиса YouTube Music. Ожидается, что новый сервис в конечном итоге заменит Google Play Music.

Новый сервис упростит процесс ориентации в мире музыки. Можно слушать и смотреть все в одном месте. Приложение содержит официальные песни, альбомы, тысячи плейлистов и радио исполнителей включая каталог ремиксов YouTube, Live-выступления, каверы и официальные клипы. Все организованно просто и понятно.

YouTube Music получит отдельное мобильное приложение и десктопный плеер. Также приложение позволит просматривать видеоклипы, которые еще только ожидаются на YouTube. Все это позволит легко ориентироваться в мире музыки.

Сервис YouTube Music будет бесплатным для пользователей. Вскоре будет доступна и премиум-версия, YouTube Music Premium, с возможностью слушать музыку в фоновом режиме и скачивать композиции. Стоимость подписка составит 9.99 долларов в месяц. Кроме того, если вы являетесь подписчиком Google Play Music, вы сможете бесплатно пользоваться и премиум-версией.

Изменения коснулись и YouTube Red, который вскоре переименуют в YouTube Music Premium. Кроме уже перечисленных его преимуществ, он будет включать в себя сервис YouTube Music, поэтому стоимость подписки составит 11.99 долларов в месяц. Сервис YouTube Music будет доступен в США, Австралии, Новой Зеландии, Мексике и Южной Корее. Со временем, как сообщает компания, доступ получать и другие страны.

Напомним, ранее стало известно, какую музыку украинцы слушают в YouTube.

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