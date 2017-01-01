Появилась громадная угроза для владельцев устройств с процессорами Intel - СМИ

Журналисты западных специализированных порталов получили в свое распоряжение неприятную для многих пользователей информацию.

Процессоры Intel Overclockers

В процессорах, производимых компанией (а также компаниями AMD и ARM) обнаружили аппаратную уязвимость, из-за которой злоумышленники могут получать доступ к памяти ядра, в котором содержатся конфиденциальные данные.

Первым о ней сообщил западный специализированный портал The Register.

Уязвимость, обнаруженная в аппаратуре архитектуры x86–64, дает возможность вредоносным программам "увидеть", что содержится в памяти ядра; узнать, где хранятся, к примеру, пароли и логины, а также другую секретную информацию. Позднее стало известно, что уязвимость имеется также в процессорах AMD и ARM. Однако позднее в компании AMD опровергли это утверждение.

По словам специалистов, для того, чтобы избавиться от уязвимости, пользователям нужно провести обновление на уровне операционной системы либо купить новый процессор.

Программное же обновление, которое поможет одолеть уязвимость процессоров, может существенно замедлить работу устройств – от 5% до 30%. Однако, как пишут на портале The Verge, пользователи, у которых установлены более современные процессоры Intel (к примеру, модельной линейки Skylake), снижения производительности почти не заметят.

К слову, в Misrosoft уже выпустили экстренное обновление для Windows версий 7, 8 и 10, которое поможет избавиться от уязвимости, затрагиваюшей процессоры от Intel, ARM и AMD. Кроме того, в корпорации подчеркнули, что не получали никаких данных об кибератаках пользователей с использованием этой уязвимости. Корпорация Apple частично закрыла уязвимость в обновлении операционной системы macOS от 6 декабря. Обновление для пользователей Linux также выпущено.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине закрыли филиал крупной американской корпорации.