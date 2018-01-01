Появился троян, ворующий данные с Android

Скорее всего, он распространяется через сторонние магазины приложений для Android и ссылки, публикуемые злоумышленниками.

Новый троян способен обойти антивирусную защиту Android. Фото из открытых источников

Android атакует новый вирус, способный украсть данные практически из всех известных сервисов обмена сообщениями.

Об сообщили исследователи корпорации Trustlook Labs в блоге компании. По их данным, троян способен обойти антивирусную защиту, так как не позволяет системе проанализировать свой код.

Вирус был обнаружен в китайском приложении Cloud Module, в пакет com.android.boxa. Скорее всего, он распространяется через сторонние магазины приложений для Android и ссылки, публикуемые злоумышленниками.

Вредоносное ПО сначала изучает данные мобильных клиентов Telegram, Viber, Skype, Facebook Messenger и других мессенджеров. А затем он автоматически отсылает данные на удаленный сервер. При этом исследователи предполагают, что полученная информация, скорее всего, будет использоваться для шантажа жертв, то есть ради выкупа.

Ранее сообщалось, что обнаружен новый вирус HiddenMiner, который использует мощности смартфонов на Android для добычи криптовалюты Monero.

Также сообщалось, что злоумышленники запустили в YouTube опасный вирус, который способен украсть файлы и предоставить доступ к учетным записям пользователей.