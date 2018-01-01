Правильное питание для кошек: как сделать своего питомца счастливым

Важно, чтобы в рационе киски присутствовал таурин.

Каким должно быть правильное питание для кошек. 1zoom.ru

Кошки питаются часто – но маленькими порциями. Взрослый котяра может устаивать себе перекус от 4-х до 18-ти раз в сутки.

От того, насколько правильным и сбалансированным будет питание четвероного друга, зависит не только его активность и настроение, но и продолжительность жизни.

Главная ошибка при домашнем кормлении котов – когда хозяева перекармливают животных. Особенно остро этот вопрос стоит для стерилизованных котов. Располневшим животным подойдет корм для котов-"толстопузов" (есть и такие).

Важно, чтобы в рационе киски присутствовал таурин – добавка, необходимая для усвоения жиров. Еще эта сульфокислота защищает сердечно-сосудистую систему животного и помогает ему сохранить хорошее зрение. В природе коты "добывают" своему организму таурин вместе с пойманными мышами.

Ранее кота-"гимнаста" из Сети превратили в оружие и растащили на мемы. Фотографию с вытянувшимся котом тут же подхватили и пустили на фотожабы пользователи Сети.

Напомним, в Риме отличился местный кот, попав в панораму Google Maps. Благодаря своей "фотогеничности" животное уже успело стать звездой Сети.

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