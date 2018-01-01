Психолог объяснил, почему женщина не может получить истинное наслаждение от секса

Секс — это один из мощнейших индикаторов того, что творится в душе, отметил эксперт.

Почему же женщина не может максимально наслаждаться сексом. WomanAdvice

Получить истинное наслаждение от секса женщинам зачастую мешают психологические проблемы.

Такое мнение озвучил психолог Михаил Лабковский на своей странице в Instagram.

"Одна из причин, почему люди (и особенно женщины) не могут полностью раскрыть свою сексуальность и получить истинное наслаждение, – психологические проблемы. Во время секса мы становимся эмоционально открытыми (и вместе с тем эмоционально уязвимыми), поэтому именно в интимные моменты, как правило, всплывают страхи, комплексы, тревога и боль", – пояснил он.

По его словам, секс — это вообще один из мощнейших индикаторов того, что творится в душе.

"Например, женщина может вытеснять из сознания тот факт, что в детстве ее бросил отец, и это до сих пор причиняет ей боль. Но вдруг во время секса появляется страшное чувство отвержения и одиночества. Чувство, что и этот партнер ее покинет, когда она перед ним так открыта и обезоружена", – рассказал Лабковский.

И резюмировал: "Словом, если вы хотите получать настоящий кайф, начните не с поиска идеального партнера, а с сеанса психотерапии".

Ранее ученые выяснили, какой спиртной напиток нужно пить перед сексом. Оказывается, известный стереотип "выпили – забудьте о хорошем сексе" соотносится с жизнью далеко не полностью.

Также ученые назвали вещи, которые являются врагами секса. У мужчин и женщин они разные.

Кроме того, эксперт раскрыл три правила хорошего секса. Психолог подчеркнул, что секс, прежде всего, является биологической потребностью здорового человека.

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