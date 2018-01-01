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Психолог объяснил, почему женщина не может получить истинное наслаждение от секса

Сегодня, 00:46

Секс — это один из мощнейших индикаторов того, что творится в душе, отметил эксперт.

Секс болезни
Почему же женщина не может максимально наслаждаться сексом. WomanAdvice
Получить истинное наслаждение от секса женщинам зачастую мешают психологические проблемы.

Такое мнение озвучил психолог Михаил Лабковский на своей странице в Instagram.

"Одна из причин, почему люди (и особенно женщины) не могут полностью раскрыть свою сексуальность и получить истинное наслаждение, – психологические проблемы. Во время секса мы становимся эмоционально открытыми (и вместе с тем эмоционально уязвимыми), поэтому именно в интимные моменты, как правило, всплывают страхи, комплексы, тревога и боль", – пояснил он.

По его словам, секс — это вообще один из мощнейших индикаторов того, что творится в душе.

"Например, женщина может вытеснять из сознания тот факт, что в детстве ее бросил отец, и это до сих пор причиняет ей боль. Но вдруг во время секса появляется страшное чувство отвержения и одиночества. Чувство, что и этот партнер ее покинет, когда она перед ним так открыта и обезоружена", – рассказал Лабковский.

И резюмировал: "Словом, если вы хотите получать настоящий кайф, начните не с поиска идеального партнера, а с сеанса психотерапии".

Ранее ученые выяснили, какой спиртной напиток нужно пить перед сексом. Оказывается, известный стереотип "выпили – забудьте о хорошем сексе" соотносится с жизнью далеко не полностью.

Также ученые назвали вещи, которые являются врагами секса. У мужчин и женщин они разные.

Кроме того, эксперт раскрыл три правила хорошего секса. Психолог подчеркнул, что секс, прежде всего, является биологической потребностью здорового человека.

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секс, женщины, психолог, Михаил Лабковский
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