Сегодня, 02:45 RSS

Психолог объяснила, почему у детей нужно отнимать гаджеты, не боясь истерик

Сегодня, 01:16

Детям не стоит разрешать кушать и смотреть мультики, подчеркнула эксперт.

Киев, девочка, кот, дети
У детей нужно отнимать гаджеты, не боясь истерик, поскольку зависимость от устройст является классической наркоманией, отметила эксперт Reuters
Психолог Наталья Холоденко утверждает, что у детей нужно отнимать гаджеты, не боясь истерик.

Зависимость от устройств является классической наркоманией, говорится на странице эксперта в Instagram.

"Дети и гаджеты. Коротко: отнимайте и не развлекайтесь сами. Не разрешайте кушать и смотреть мультики. Не больше 2 часов в день в возрасте от 6 лет", — отмечается в сообщении.

111
У детей нужно отнимать гаджеты, не боясь истерик, поскольку зависимость от устройст является классической наркоманией, отметила эксперт Скриншот с instagram.com/kholodenkon

Ранее Наталья Холоденко сообщала, что детей нельзя заставлять доедать, когда ребенка заталкивают едой, он привыкает чувствовать себя принужденным к чему-либо в жизни, "это психология раба".

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Наталья Холоденко, дети, гаджеты
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности