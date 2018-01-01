Психолог посоветовала, как реагировать на безответную любовь

Эксперт подчеркнула, что любой опыт меняет человека.
Чувство невзаимности нужно пережить и уважать, поскольку оно исцеляет, любой опыт меняет человека, написала эксперт на своей странице в Instagram.
"Не стоит бояться безответной любви, неуверенности или тревоги. Нужно смотреть на них с любопытством, замечать, как они отражаются в теле, мыслях, и как ты, принимая их, становишься больше собой и за себя", — отметила автор.
Ранее Наталья Холоденко говорила, что обесценивание является национальной проблемой граждан Украины, в нашей стране люди не понимают, что одобрить и похвалить — это не плохо, а просто необходимо
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