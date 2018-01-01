Психолог посоветовала, как реагировать на безответную любовь

Эксперт подчеркнула, что любой опыт меняет человека.

Нужно замечать, как безответная любовь отражается в теле и мыслях, посоветовала психолог УНИАН

Украинский психолог, кандидат философских наук, тренер личностного роста Наталья Холоденко утверждает, что не нужно бояться безответной любви, неуверенности или тревоги, стоит смотреть на них с любопытством, замечать, как они отражаются в теле и мыслях.

Чувство невзаимности нужно пережить и уважать, поскольку оно исцеляет, любой опыт меняет человека, написала эксперт на своей странице в Instagram.

"Не стоит бояться безответной любви, неуверенности или тревоги. Нужно смотреть на них с любопытством, замечать, как они отражаются в теле, мыслях, и как ты, принимая их, становишься больше собой и за себя", — отметила автор.

Ранее Наталья Холоденко говорила, что обесценивание является национальной проблемой граждан Украины, в нашей стране люди не понимают, что одобрить и похвалить — это не плохо, а просто необходимо

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