Психологи рассказали, как перестать бояться и полюбить авиаперелеты

Если верить специалистам, то от аэрофобии вполне реально избавиться самостоятельно.

В Великобритании специально для аэрофобов ученые и психологи подготовили подборку советов по поводу того, как избавиться от страха перелетов.

Такая информация содержится в материале журналистки британского издания Independent Зои Гэллоуэй, посетившей спецкурс Flying with Confedence ("Летая с уверенностью").

Для начала аэрофобам порекомендовали узнать, как можно больше о техническом устройстве авиалайнеров. Кроме того, таким людям рекомендуют всецело доверять пилотам. Затем для всех, кого во время авиаперелетов, бьет нервная дрожь, рекомендуется посильнее сконцентрироваться на дыхании и пробовать различные упражнения, которые помогают контролировать мысли. К примеру, сильно давить на промежуток между указательным и большим пальцами (данная точка напрямую связана с беспокойством и нажатие на нее поможет не паниковать.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые предложили покрывать крылья самолетов чешуей акульих плавников.

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