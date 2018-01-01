Психотерапевт рассказала, в каком возрасте женщины больше всего хотят секса

Специалист также рассказала, почему падает сексуальная активность мужчин.

Иллюстративное фото Daily Express

Возрастные рамки, в которых женщины выходят на пик своей сексуальной активности , колеблются от 28 до 32 года.

Такое мнение в комментарии портала "Газета" высказала киевский сексолог и психотерапевт Елена Голоцван.

"В возраст от 28-ми до 32-х женщины знают свои предпочтения. Понимает, чего хочет. У мужчин активность падает после 30 лет. Потому что начинают половую жизнь раньше, злоупотребляют спиртным, курят", − заявила она.

Кроме того, по словам Голоцван, гораздо реже секском занимаются пары, готовящиеся стать либо недавно ставшие родителями. Женщина начинает гораздо больше внимания уделять ребенку и практически совсем забывает о муже.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые установили, каким для женщин должен быть хороший секс.

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