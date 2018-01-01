"Работать по-новому". Google выпустила новую версию сервиса Gmail

Причем обновлением подверглась и веб-версия сервиса, и мобильная версия.

Логотип Gmail Google Inc. сделала доступной для публики переработанную версию веб-дизайна почтового сервиса Gmail.

В ней разработчики интерфейса сосредоточились свои усилия на том, чтобы пользователи могли совершать больше привычных для себя действий без необходимости покидать аккаунт в Gmail. Была добавлена функция просмотра вложений в письма без необходимости перелистывать всю ветку писем, использования кнопки "Snooze" для писем второстепенной важности, а также получения простого доступ к другим онлайн-сервисам Google вроде Calendar, Tasks и Keep.

Кроме того, в мобильной версии Gmail появились новые функции − приоритетные уведомления (high-priority notifications), которые позволяет не пропускать важные сообщения, а также будут автоматически предлагать "отписку" от поднадоевших новостных рассылок.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Gmail решили вопрос с самоуничтожающимися письмами.

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