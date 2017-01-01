Раскрыта тайна Ноева ковчега. Ученые сделали сенсационное открытие

О том, что установлены точные координаты, было объявлено на международной конференции.

На вершине горы Арарат разбросаны обломки Ноева ковчега u-f.ru

Международная группа ученых сделала сенсационное открытие. Исследователи утверждают, что на вершине горы Арарат на территории современной Турции разбросаны обломки Ноева ковчега , теперь осталось только их собрать.

О том, что установлены точные координаты, было объявлено на международной конференции. И это настоящая сенсация. Ученые готовятся к восхождению на Арарат, чтобы раскрыть все тайны библейской легенды.

Лучше гор может быть только то, что они скрывают. Охотники за ковчегом из исследовательских групп со всей планеты на симпозиуме в Турции заявили: наконец мы знаем, где искать.

Отправной точкой стала публикация фото обледеневшей платформы с фрагментами стен по краям, которая напоминает остатки огромной деревянной лодки. Находка принадлежит китайской экспедиции. Исследователи утверждают: им даже удалось отломить несколько кусочков от одной из балок. Радиоуглеродный анализ показал, что ей примерно 4800 лет. Эта дата совпадает с библейской.

Библейским сюжетом заинтересовались даже в ЦРУ. Управление опубликовало снимки с американских самолетов-шпионов. Фотографии были сделаны в середине 20 века и должны были подтвердить, что судно, скрывающееся подо льдом горы Арарат, и есть тот самый ковчег, который Ной построил по божественному велению.

Чем выше в горы – тем больше спекуляций. Навязчивая идея о поиске ковчега становится все сильнее похожа на историю с Туринской плащаницей, которую то признают подлинной, то эти данные опровергают. Так или иначе, историки убеждены: без божественного вмешательства никакие поиски результатов не принесут.

Отметим, что не все ученые поддерживают такую версию о Ноевом ковчеге.

Напомним, ранее сообщалось, что американцы построили огромный Ноев ковчег с лифтом.