Разобрались в генетике. В США ученые нашли мутации, вызывающие у людей непереносимость алкоголя

Серьезное открытие удалось совершить группе исследователей из Пенсильванского университета.
Такое сообщение опубликовало британское издание The Independent.
Как полагают ученые, соответствующая ДНК получила широкое распространение среди людей в результате естественного отбора.
Они проанализировали геномы двух с половиной тысяч человек, принадлежащих 20 популяциям на четырех континентах Земли. Выяснилось, что у пяти популяций имеются мутации в группе генов, кодирующих алкогольдегидрогеназу — фермент, который запускает процесс катализации окисления спиртов. Данный дефект приводит к тому, что этанол разрушается гораздо менее эффективно и оказывает на организм токсическое воздействие, выражаемое ухудшением состояния здоровья. В конечном итоге у людей возникает острое неприятие алкоголя.
Напомним, ранее ученые рассказали о том, какую пользу организму приносит употребление спиртного.