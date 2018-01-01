Ребенок отравился: что делать и чем кормить

"Главред" выяснил симптомы отравления у ребенка и что в таких случаях делать родителям.
Практически сразу появилась информация о массовом отравлении. А премьер-министр Владимир Гройсман даже заявил, что возможной причиной массового отравления детей могло стать распыление отравляющего вещества прямо перед началом "линейки".
"Главред" выяснил симптомы отравления у ребенка и что в таких случаях делать родителям.
Симптомы отравления у детей
Первые признаки отравления следующие:
Ребенок отравился: что делать
Если помимо вышеперечисленных симптомов у ребенка наблюдаются необычные или опасные признаки интоксикации (например, потеря сознания, судороги, выраженная тахикардия, понизилось давление, нарушились зрение или речи и т.п.), необходимо немедленно вызвать "скорую". При этом отказывайтесь от госпитализации врачи настоятельно не рекомендуют.
Важно! Если отравление у ребенка 1 года или более раннего возраста, то оно лечится исключительно под наблюдением педиатра. Заниматься самолечением категорически не рекомендуется.
В домашних условиях в первую очередь нужно заняться проблемой обезвоживания и вывести токсины, дав ребенку сорбент.
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В большинстве случаев врач назначает антибиотики, противодиарейные препараты и пробиотики.
Чем кормить ребенка при отравлении
Многие мамочки спрашивают: "Если ребенок отравился, что можно кушать?"
Пока идет лечение и еще пару недель после выздоровления рекомендуется придерживаться диеты. При пищевом отравлении ребенку дают:
Во время диеты после отравления пища должна быть очень мягкой консистенции.
После отравления ребенка нельзя кормить:
Все эти продукты могут вызвать повышенное газообразование и усугубить ситуацию.
Употребление масла и жиров в этот период нужно сократить примерно вдвое.
Отравление у ребенка: Комаровский объясняет, что делать
Доктор Комаровский в своем видео объяснил, чем и как поить ребенка, в каком количестве давать активированный уголь. Он также рассказал о профилактике пищевых отравлений и назвал симптомы, при которых срочно нужен врач.
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