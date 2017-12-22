"Решили отправить что-то необычное". Маск показал Tesla, которая полетит в новой ракете

< > < >



1 / 3 Tesla Roadster полетитв ракете Falcon Heavy (Instagram)

Испытательные полеты новых ракет обычно включают симуляторы массы в виде бетонных или стальных блоков.

Руководитель SpaceX Илон Маск решил поместить электромобиль Tesla Roadster в новую ракету Falcon Heavy вместо симулятора массы.

Авто закреплено между двумя частями головного обтекателя Falcon Heavy, пишет The Verge.

"Испытательные полеты новых ракет обычно включают симуляторы массы в виде бетонных или стальных блоков. Это казалось очень скучным. Конечно, что-то скучное ужасно, особенно компании, поэтому мы решили отправить что-то необычное", — написал Маск на своей странице в Instagram.

Масса Tesla Roadster составляет около 1300 кг. Электрокар установлено на транспортную платформу диагонально. По бокам платформы, предназначенной для крепления полезной нагрузки ракет-носителей Falcon Heavy, установленные панели обтекателя.

Напомним, ранее Маск обещал уже в январе запустить на Марс ракету Falcon Heavy.