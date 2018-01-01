Samsung запатентовала гибкий и прозрачный смартфон, опубликованы фото

Интерфейс обещает быть гибким и распознавать разные варианты использования гаджета.

Один из ведущих мировых производителей — южнокорейская компания Samsung — запатентовала гибкий прозрачный смартфон.

Вероятнее всего, новинка будет складываться вдвое горизонтально. Но есть также вариант, при котором смартфон сможет складываться в двух местах сообщает SlashGear.

Отмечается, что интерфейс обещает быть гибким и распознавать разные варианты использования гаджета. Например, открывать на одной половине экрана одно приложение, а на другой - другое. Или использовать часть дисплея как подставку.

Также патент раскрывает планы Samsung относительно смартфонов с прозрачным дисплеем. Эта технология уже использовалась в фирменном телевизоре, представленном в 2015 году.

Сквозь прозрачный экран можно будет видеть окружающий мир и накладывать на него разные эффекты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что компания Samsung представили необычный смартфон без интернета.

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