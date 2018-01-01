Сегодня Марс рекордно приблизится к Земле

В следующий раз Марс подойдет к нашей планете настолько близко 16 сентября 2035 года.
В итоге красная планета станет самой яркой "звездой" на нашем небосклоне, пишет журнал Sky&Telescope.
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Полюбоваться на Марс все желающие смогут сразу после заката Солнца. Причем телескопы им не понадобятся, сделать это можно и невооруженным глазом. А вот с телескопом земляне и вовсе увидят Марс в масштабе, аналогичном спутнику Земли.
"Близость" Земли и Марса продлится весь август, расстояние между планетами начнет стремительно увеличиваться лишь в сентябре.
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В следующий раз Марс подойдет к Земле настолько близко 16 сентября 2035 года.
Напомним, астрологи прогнозируют президенту Беларуси Александру Лукашенко серьезные проблемы как в сфере здоровья, так и в политических делах.
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