"Секс без перерыва". В Турции медики нашли способ лечить быстрое семяизвержение

Всего в эксперименте турецких урологов приняли участие 60 добровольцев.

Группе турецких медиков-урологов после длительных экспериментов удалось изобрести действенный способ борьбы с преждевременной эякуляцией (семяизвержением).

Результаты исследования были опубликованы в специализированном журнале European Urology.

Экспериментаторы набрали 60 добровольцев, которые приблизительно в равной степени страдали проблемеми с длительностью полового акта. Добровольцев подели на две группы по 30 человек. Одну — лечили полноценной чрезкожной стимуляцией электрическим током заднего большеберцового нерва (по полчаса каждый день на протяжении 12 недель. У пациентов другой группы — только имитировали лечение.

Интересно, что абсолютно все добровольцы получили улучшение в половой сфере, однако только у участников первой группы время полового акта заметно возросло.

Напомним, ранее сообщалось о том, как именно влияет на организм мужчин и женщин регулярный секс.