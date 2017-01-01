"Слухи правдивы". В США рассказали о создании гибрида человека и обезьяны

Яйцеклетка шимпанзе была оплодотворена спермой неизвестного донора.

В США заявили о создании гибрида человека и шимпанзе фото: twitter.com

Слухи о гибриде человека и шимпанзе правдивы. Такая особь родилась в 1920 году во американской Флориде , утверждает эволюционный психолог Гордон Гэллап.

По словам ученого, яйцеклетка шимпанзе была оплодотворена спермой неизвестного донора. Несмотря на то, что подобные эксперименты проводились по всему миру, включая Китай и СССР, только у американцев опыт закончился успешно. Однако вскоре после рождения животного ученые приняли решение о его усыплении из-за этических проблем, сообщает издание Science Alert.

Об эксперименте Гэллапу рассказал работавший в Центре университетский профессор, имя которого психолог не назвал.

Отмечается, что к заявлению Гэллапа нужно относиться скептически. Хотя скрестить человека и обезьяну теоретически возможно с использованием современных методов генетики, нет оснований полагать, что простое оплодотворение человеческой спермой яйцеклетки животного может привести к появлению потомства.

Гордон Гэллап известен тем, что в 1970 году провел зеркальный тест для определения, могут ли животные распознавать себя в зеркале. Выяснилось, что гоминиды (гориллы, шимпанзе), а также касатки и муравьи могут понять, что их отражение — это изображение их самих, а не другого животного.

Напомним, ранее был озвучен смелый прогноз о слиянии людей и машин.