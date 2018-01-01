"Смотрите в небо на парад". Украинцы ночью смогут увидеть редкое космическое явление

Кроме украинцев, перемещения небесных тел смогут видеть и другие жители европейского континента.

Парад планет Reuters

В ночь со среды на четверг, с 1 на 2 мая, жители европейского континенте (в том числе и Украины,) смогут наблюдать редкое астрономическое явление − мини-парад планет.

Как "под линейку" выстроятся Марс, Сатурн, Юпитер, Луна, а также две звезды − Спика и Антарес, сообщает портал "Страна".

Первыми участие в небесном "представлении" примут Юпитер и Спика, последним "подтянется" Марс. Лучше всего явление будет видно около 3 часов ночи, когда все небесные тела выстроятся в ряд.

По словам астрономов, явление называется мини-парадом, поскольку по одну сторону от Солнца в небольшом секторе окажутся всего только три планеты, Луна и две звезды, а для малого парада необходимо минимум четыре планеты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Земле были обнаружены следы исчезнувшей планеты.

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