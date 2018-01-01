Стали известны пять простых правил для достижения долголетия

Людям, которые живут долго и выглядят моложе своих лет, свойственны привычки молодежи, отметили ученые.

Для достижения долголетия нужно придерживаться пяти простых правил, выяснили ученые Replyua.net

Ученые выяснили , что пять простых правил помогают достичь долголетия — чувствовать себя молодым, контролировать вес, больше двигаться, развиваться, уметь "отключаться" и отдыхать.

Наблюдая за привычками долгожителей, специалисты узнали, что многие из них курили и легко позволяли себе выпивать, пишет MedikForum.

По данным исследователей, люди, которые живут долго и выглядят моложе своих лет, ощущают себя не на тот возраст, который указан в их паспорте.

"… им свойственны привычки, типичные для более молодых поколений — они следят за модой, поддерживают общение с друзьями, охотно развлекаются и проводят время в компаниях...", — отметило издание.

Также ученые выяснили, что стройные люди в среднем возрасте и старше выглядят моложе полных сверстников. "Целый ряд исследований, проведенных в последнее время, показал: при умеренном потреблении калорий и даже при некотором их дефиците в организме осуществляются физиологические процессы, сопряженные с омоложением", — говорится в материале.

Исследователи добавили, что регулярная посильная физическая активность является идеальным способом поддерживать сердце в хорошей форме. "Здоровое сердце обеспечивает активное кровообращение и снабжение кислородом тканей, благодаря чему улучшается состояние кожи, мозга", — добавило издание.

"Любопытство к чему-то доселе неизвестному, стремление узнавать новую информацию, обучение разным навыкам, — это то, что не дает застаиваться мозгу, а, значит, не дает быстро стареть", — отмечается в материале.

"Постоянное напряжение и нагрузки изнашивают нервную систему, что ускоряет процессы когнитивного старения. Работать постоянно бессмысленно, так как работа все равно никогда не закончится.... Также что нужно уметь брать паузу и расслабляться", — посоветовали эксперты.

Ранее стало известно, что в США объединенная группа медиков и ученых после длительных исследований выяснила, что злоупотребление сахаром приводит к раннему появлению морщин на коже.

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