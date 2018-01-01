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Стали известны пять простых правил для достижения долголетия

Сегодня, 05:05

Людям, которые живут долго и выглядят моложе своих лет, свойственны привычки молодежи, отметили ученые.

Ученые старение
Для достижения долголетия нужно придерживаться пяти простых правил, выяснили ученые Replyua.net
Ученые выяснили, что пять простых правил помогают достичь долголетия — чувствовать себя молодым, контролировать вес, больше двигаться, развиваться, уметь "отключаться" и отдыхать.

Наблюдая за привычками долгожителей, специалисты узнали, что многие из них курили и легко позволяли себе выпивать, пишет MedikForum.

По данным исследователей, люди, которые живут долго и выглядят моложе своих лет, ощущают себя не на тот возраст, который указан в их паспорте.

"… им свойственны привычки, типичные для более молодых поколений — они следят за модой, поддерживают общение с друзьями, охотно развлекаются и проводят время в компаниях...", — отметило издание.

Также ученые выяснили, что стройные люди в среднем возрасте и старше выглядят моложе полных сверстников. "Целый ряд исследований, проведенных в последнее время, показал: при умеренном потреблении калорий и даже при некотором их дефиците в организме осуществляются физиологические процессы, сопряженные с омоложением", — говорится в материале.

Исследователи добавили, что регулярная посильная физическая активность является идеальным способом поддерживать сердце в хорошей форме. "Здоровое сердце обеспечивает активное кровообращение и снабжение кислородом тканей, благодаря чему улучшается состояние кожи, мозга", — добавило издание.

"Любопытство к чему-то доселе неизвестному, стремление узнавать новую информацию, обучение разным навыкам, — это то, что не дает застаиваться мозгу, а, значит, не дает быстро стареть", — отмечается в материале.

"Постоянное напряжение и нагрузки изнашивают нервную систему, что ускоряет процессы когнитивного старения. Работать постоянно бессмысленно, так как работа все равно никогда не закончится.... Также что нужно уметь брать паузу и расслабляться", — посоветовали эксперты.

Ранее стало известно, что в США объединенная группа медиков и ученых после длительных исследований выяснила, что злоупотребление сахаром приводит к раннему появлению морщин на коже.

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ученые, долголетие, правила
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