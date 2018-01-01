Стали известны самые алчные знаки Зодиака

Люди, рожденные под знаком Стрелец, умеют прибедняться.

Три знака Зодиака являются самыми алчными http://golbis.com

Из 12 знаков Зодиака три — водный, земной и огненный — Раки, Девы и Стрельцы соответственно, являются самыми алчными.

Звезды влияют на черты характера людей, пишет "Обозреватель".

По данным издания, Раки — самые расчетливые знаки Зодиака, они редко могут раскошелиться на подарок или отдать что-то безвозмездно, даже если человек им симпатичен.

Представители этого знака считают каждую копейку, любую лишнюю трату денег, даже если она необходима, расценивают как преступление. В то же время Раки очень редко бывают богатыми.

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Девы никогда не выбрасывают деньги на ветер, точно знают, какие расходы необходимы, а каких — лучше избежать. Родившиеся под этим знаком люди фанаты экономии, всегда имеют средства на черный день. Они могут решиться позволить себе дорогую одежду, гаджеты и красивое жилье, но на такие расходы их придется очень долго уговаривать.

Стрельцы никогда не позволят жить на широкую ногу ни себе, ни близким, они не любят тратить деньги вообще и просто ненавидят, когда другие делают это с удовольствием. Люди, рожденные под этим знаком, также умеют прибедняться — рассказывают всем о своей несостоятельности.

Ранее астролог Влад Росс рассказал "Главреду" подробный прогноз для каждого знака Зодиака на июль 2018 года. Эксперт подчеркнул, что очень благоприятный период ждет Раков. Ознакомиться с прогнозом астролога можно здесь.

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